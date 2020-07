Virus, la scoperta degli scienziati britannici: gli anticorpi del lama neutralizzano il Covid

Ultima novità sul coronavirus. Dai lama minuscoli alleati contro il virus di Covid-19. Due nano-corpi - varianti piccoli e stabili degli anticorpi - derivati ​​appunto dai lama, possono neutralizzare Sars-CoV-2 in coltura cellulare, bloccando la sua interazione con il recettore Ace2 umano e dunque impedendo l'ingresso del virus nelle cellule. Lo studio è descritto su “Natural Structural & Molecular Biology” dal team di James Naismith del britannico Rosalind Franklin Institute. L'immunizzazione passiva, che comporta la somministrazione di agenti neutralizzanti - plasma di soggetti guariti o anticorpi purificati - potrebbe rappresentare un approccio utile contro Covid-19.

Gli anticorpi contro il precedente coronavirus Sars-CoV-1 possono neutralizzare il virus bloccando il legame della proteina Spike con il recettore Ace2, ma molti non reagiscono in modo incrociato con Sars-CoV-2. Gli anticorpi umani, come quelli della maggior parte dei mammiferi, hanno due catene (pesante e leggera), ma i camelidi, come i lama, possiedono anche un'ulteriore variante di anticorpi a catena pesante, nota come nano-corpi. I nano-corpi sono piccoli, stabili e facili da produrre, quindi spesso fungono da alternativa agli anticorpi convenzionali in diagnostica e imaging. Questi nano-corpi sono attualmente in fase di sviluppo contro Sars-CoV-2 come strumenti di ricerca, ma anche potenziali terapie. Il team di James Naismith e Raymond Owens descrive l'identificazione e la caratterizzazione di due nano-corpi strettamente correlati (H11-H4 e H11-D4) che possono bloccare l'attacco della proteina Spike in coltura cellulare.

I nano-corpi colpiscono una regione della proteina immediatamente adiacente e leggermente sovrapposta alla regione di legame Ace2. Entrambi i nano-corpi dei lama hanno dimostrato di neutralizzare virus Sars-CoV-2 vivo, ma H11-H4 mostra «una potenza particolarmente elevata e una neutralizzazione» aggiuntiva. Gli autori suggeriscono che i nano-corpi possono trovare applicazione da soli o in combinazione con altri anticorpi per l'immunizzazione passiva di pazienti con Covid-19 grave. Poiché si tratta di anticorpi derivati ​​dai camelidi, è probabile che generino solo basse risposte immunitarie negli esseri umani; tuttavia, sono disponibili strategie di umanizzazione già ben sviluppate, concludono gli autori.



Antibodies derived from llamas have been shown to neutralise the SARS-CoV-2 virus in lab tests, UK researchers at Rosalind Franklin Institute et al. These nanobodies could lead to a treatment (Nature Structural & Molecular Biology.)

