Coronavirus, Hong Kong: finalmente è amore tra i Panda nello zoo senza turisti

I due panda giganti dello zoo dihanno iniziato ad amarsi, ora che è vietato l'accesso ai visitatori a causa dell'emergenza coronavirus. La novità è stata accolta con trepidazione dalla direzione del giardino zoologico di Ocean park che spera in una gravidanza, dopo anni di tentativi infruttuosi.Ying Ying e Lee sono una femmina e un maschio di panda di 14 anni, ma malgrado abbiano raggiunto la maturità sessuale da tempo, non si erano mai accoppiati. Sono arrivati allo zoo nel 2007 e finora nessun tentativo di favorire la loro unione aveva avuto successo. Si era anche fatto ricorso all'inseminazione artificiale, ma Ying Ying non è mai riuscita a portare una gravidanza a termine. Ora invece la natura sta facendo il suo corso, in uno zoo ormai deserto, che ha chiuso i battenti a fine gennaio.Soltanto a giugno si potrà capire se Ying Ying è rimasta incinta, ha detto al South China Morning Post il direttore esecutivo dello zoo, Michael Boos. La nascita di piccoli panda sarebbe una fortuna insperata per l'Ocean park che si trovava già in difficoltà economiche prima di essere costretto a chiudere temporaneamente.