Coronavirus, gatto positivo a Hong Kong: la sua padrona era stata contagiata

Un gatto domestico è risultato positivo al coronavirus a Hong Kong, dove vive insieme a una donna contagiata dal Covid-19 e attualmente in quarantena. Lo ha dichiarato il portavoce del ministero dell'Agricoltura e della Pesca, spiegando che l'animale è stato testato nonostante non presentasse i sintomi della malattia. Si tratta del secondo caso confermato al mondo, dopo un gatto domestico risultato positivo in Belgio. La donna con cui vive, 25 anni, è risultata positiva al test dopo aver frequentato un bar di Hong Kong. Le sue condizioni sono giudicate serie.

