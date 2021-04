Rapito Darius, il coniglio più grande del mondo. La polizia: «Non deve uscire dal Regno Unito»

«Stiamo ancora aspettando qualche notizia. Sono stata sveglia tutta la notte. Rivoglio solo Darius». È l'ennesimo appello via social di Annette Edwards, la proprietaria del coniglio più grande del mondo che le è stato derubato nella notte tra sabato e domenica. Una vicenda che ha appassionato la stampa britannica, che segue le evoluzioni delle indagini: la polizia ha messo a disposizione un numero verde, la padrona una ricompensa da 2mila sterline. Finora del coniglio non c'è traccia: alto 129 centimetri, è entrato nel 2010 nel Guinness dei Primati dopo aver battuto il record di sua mamma, Alice. E "viveva" in una gabbia per cani e non per conigli, viste le dimensioni. E la stessa Annette aveva raccontato: «Lo tratto come se fosse un cane».

La maxi ricompensa per ritrovarlo

We are still waiting for some news. I have been up all night. Just want Darius back — Annette Edwards (@maycats56) April 15, 2021

Robert Kenny, un detective professionista di animali domestici, ha spiegato che la dinamica fa pensare che i ladri avrebbero fatto di tutto per mettere le mani su un animale prezioso come Darius. E che avrebbero anche esplorato il luogo del crimine (una villa nel Worchestershire) prima di mettere in atto il piano. «L'unico modo in cui può essere venduto è che esca dal Regno Unito - ha spiegato -. Quindi è di fondamentale importanza che i confini siano chiusi per bloccare la possibilità di portarlo via. Se resta nel Regno Unito, non ho alcun dubbio che possa essere ritrovato».