Coccolatori di orsetti cercasi: in Michigan si assumono persone che tengano al caldo cuccioli orfani

Chi è stanco del solito tran tran lavorativo e ama gli animali, può diventare una mamma orso per professione. Il Dipartimento delle risorse naturali del Michigan assume "cuddler of little bears", ossia coccolatori di orsetti. Non è uno scherzo, ma una concreta offerta di lavoro. Il Michigan DNR, infatti, sta reclutando persone che aiutano i cuccioli orfani a sopravvivere quando i ricercatori eseguono i controlli sulle madri surrogate. A volte infatti trovano orsetti che non possono sopravvivere da soli. Per dare loro una possibilità, usano collari di localizzazione gps per individuare mamme orse sane (che abbiano appena partorito) a cui affidare i cuccioli senza famiglia.

L'ANNUNCIO

Sul profilo Twitter del Dipartimento delle risorse naturali dello Stato americano, al confine con il Canada, c'è proprio l'annuncio: «Questa mamma orso ha dato alla luce tre cuccioli poche settimane fa. Questi cuccioli non hanno abbastanza pelo o riserve di grasso per stare al caldo senza la mamma a cui accoccolarsi. È qui che entra in gioco l'orso professionale a tempo limitato (lavoro da sogno?). I cuccioli vengono tenuti all'interno delle giacche per circa un'ora durante il controllo della mamma orsa. Pesano tra 3-6 libbre e sono facili da tenere finché tieni d'occhio quegli artigli! Potresti immaginare che abbiano l'odore di biscotti caldi con gocce di cioccolato. In realtà è più simile a un cane muschiato bagnato». Con l'esame completato, i cuccioli vengono rimessi nella tana per completare il letargo invernale.

Oltre a coccolare gli orsacchiotti, il lavoro prevede la manutenzione e il miglioramento dell'habitat della fauna selvatica, che può includere il taglio delle radure e la regolazione dei livelli dell'acqua insieme ad altri compiti paesaggistici sul terreno.