Florida, gigantesco alligatore davanti alla porta di casa: le incredibili immagini riprese in un video

Quando hanno sentito dei rumori provenire dal giardino della loro casa a Sarasota, in Florida, Mark e Jackye Brettingen dovevano aver pensato al solito gatto in amore. E invece no. Sì perché a provocare quel trambusto, mercoledì notte, non era stato un gatto e nemmeno un ladruncolo ma qualcosa di molto, molto più grosso. Di fronte alla loro porta di casa, infatti, i due si erano trovati faccia a faccia con un gigantesco alligatore che, arrivato chissà quando e chissà da dove, se ne stava immobile a meno di un metro da loro. A dividere l'intruso dalla coppia, soltanto la vetrata del salotto.

Dopo lo spavento iniziale, i due non si sarebbero persi d'animo, anzi. E allora ecco Jackye che, imbracciata la videocamera si avvicina e inizia a riprendere l'alligatore e Mark che la rimprovera: "Non avvicinarti troppo. È pericoloso e potrebbe sfasciare la vetrata". "Tranquillo, ho una pistola". Per la fortuna di tutti i protagonisti dell'incredibile vicenda, alla fine la pistola è rimasta nel cassetto. E l'alligatore? Dopo dieci minuti che devono essere sembrati lunghi un'eternità, si è girato e, tranquillo, è tornato da dove era venuto.

Per gli alligatori, animali abbastanza comuni in diverse aree della Florida, la fine di aprile e l'inizio di maggio rappresentano l'inizio della stagione degli amori. Così, non è affatto raro imbattersi in esemplari alla ricerca di una compagna anche nei centri abitati. Unione che successivamente, a cavallo tra giugno e luglio, si tradurrà nella deposizione di una quarantina di uova che daranno vita, dopo circa 60 giorni, ai piccoli.