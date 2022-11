Dozzine di alligatori invadono la strada: le incredibili immagini che sembrano uscite da Jurassic Park

Le immagini sono spettacolari. Drammatiche, sembrano venute fuori da un sequel di Jurassic Park. Eppure, per quanto incredibile possa sembrare, sono assolutamente reali. Riprese da Rhonda Sotack, di Port Charlotte, lungo una strada del Babcock Ranch Preserve, in Florida, mostrano dozzine di grossi alligatori che invadono la carreggiata e l'accesso all'unico ponte della zona. Così, tra lo stupore generale, Rhonda e gli altri occupanti dell'auto non possono fare altro che godersi lo spettacolo. Gli alligatori, infatti, non appaiono per nulla spaventati. Semmai infastiditi da quel fuori programma che, alla fine, li costringerà a lasciare il passo alla vettura.

D'altro canto, quel ponte ha un nome che è tutto un programma: Gator bridge (ponte degli alligatori). Motivo in più per percorrerlo con rispetto e qualche attenzione. La questione alligatori, in Florida, è molto sentita. Presenti in numero notevolissimo, grazie alla stessa conformazione di quel territorio acquitrinoso, si possono incontrare pressoché ovunque. Laghi e laghetti, fiumiciattoli e canali, campi da golf e piscine, spiagge e parchi, giardinetti di casa e lungo le strade, anche di città, sono stati trovati dappertutto. Persino in casa. Tutelati dalla legge, in caso di pericolo, vengono catturati per poi essere rilasciati nel loro ambiente.