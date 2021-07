Cina, attesa la nascita di 8.000 antilopi tibetane: In una riserva naturale dello Xinjiang Uygur

Circa 8.000 antilopi tibetane dovrebbero nascere in una riserva naturale nella regione autonoma di Xinjiang Uygur nella Cina nordoccidentale, denotando la costante crescita del numero di esemplari della specie in pericolo nella riserva. Gli scienziati, che lo scorso mese hanno dato il via a una spedizione nella Altun Mountain National Nature Reserve, hanno eseguito una stima preliminare attraverso l'osservazione sul campo, che ha mostrato che circa 35.000 esemplari femminili di antilopi tibetane sono entrate nella riserva questa estate, circa 5.000 in più rispetto al 2020, come spiega Xu Donghua, un funzionario dell'ufficio che gestisce il grande spazio naturale, aggiungendo che circa il 25% delle antilopi sono incinte.

Cina, lo spettacolo delle antilopi tibetane: cominciata la loro migrazione annuale per partorire

Le antilopi tibetane, una specie tutelata dalla protezione statale di prima classe in Cina, si trovano principalmente nella regione autonoma del Tibet, nella provincia del Qinghai e nello Xinjiang. La squadra di scienziati in spedizione era composta da 21 membri dell'ufficio dell'amministrazione della riserva, del Northwest Institute of Plateau Biology dell'Accademia Cinese delle Scienze e da altre istituzioni. Per il programma si prevede una durata di cinque anni, durante i quali gli scienziati condurranno ricerche e compileranno statistiche per le specie in pericolo e i loro habitat nella riserva, spiega Xu. Con un'area di 45.000 chilometri quadrati, la Altun Mountain National Nature Reserve si trova al punto di congiunzione tra Xinjiang, Tibet, Qinghai e Gansu e ospita un'ampia varietà di animali rari.