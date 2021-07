Cina, sei balene liberate nello Zhejiang: facevano parte di 9 cetacei arenati e salvati

Sono state liberate la maggioranza delle balene in Cina. Sei delle nove balene salvate dopo essere rimaste bloccate nelle acque costiere al largo della provincia dello Zhejiang, nella Cina orientale, sono state liberate nell'oceano ieri sera, secondo quanto dichiarato dagli esperti. Alle 8:00 circa di martedì 6 giugno, la polizia locale ha ricevuto la segnalazione dell'avvistamento di 12 balene a centinaia di metri dalla riva della città di Linhai. Tre delle balene non avevano più segni vitali prima che la squadra di soccorso arrivasse. Dopo quasi 10 ore di lavoro per il salvataggio, le restanti nove balene sono state salvate e trasportate in luoghi sicuri. Due di quelle mandate in un parco costiero sono state dichiarate più tardi in buona salute dai medici.

Alle 21 di martedì, gli esperti e le autorità della pesca le hanno liberate nell'oceano in un punto con una profondità di 15 metri. In base all'analisi dei dati dei test e alla considerazione dell'ambiente di salvataggio, ieri sera altri sei animali sono tornati nell'oceano, secondo quanto dichiarato dagli esperti dell'Accademia Cinese delle Scienze della Pesca e del Dipartimento provinciale per l'agricoltura e gli affari rurali dello Zhejiang. La balena rimanente è attualmente in gravi condizioni, resterà sotto osservazione e sarà sottoposta a cure mediche, hanno aggiunto gli esperti. Secondo Zhang Peijun dell'Accademia delle Scienze, l'arenamento dei cetacei è un fenomeno comune che può avere cause complesse e diverse, che vanno dai problemi con i sistemi di navigazione delle balene ai cambiamenti nell'ambiente terrestre. La ragione dell'arenamento delle 12 balene è incerta e sono necessarie ulteriori ricerche, conclude Zhang.