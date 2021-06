Cina, branco di elefanti si sposta a ovest

Continua il pellegrinaggio degli elefanti asiatici che sta catturando l'attenzione di tutti. Il branco di elefanti asiatici che ha rapito l'attenzione del mondo si è diretto ad ovest dopo aver goduto del meritato riposo nella periferia della città di Kunming, nella Cina sud-occidentale. Secondo il quartier generale incaricato di monitorarne la migrazione, il branco di 14 elefanti è entrato alla cittadina di Shijie, nella città di Yuxi, alle 23:15 circa di ieri e intorno alle 11 di stamattina sono stati visti riposare in Yuxi (ora locale).

Un elefante maschio, che si è staccato dal branco, ora è a circa 12 km di distanza, in una foresta di Anning, una città a livello di contea sotto l'amministrazione di Kunming. Tutti gli elefanti sono sani e in forze. Il branco ha viaggiato per circa 500 km dalla foresta nella prefettura autonoma di Xishuangbanna Dai, prima di raggiungere Kunming, il capoluogo della provincia di Yunnan, mercoledì scorso. Per oltre un mese, le autorità hanno inviato pattuglie di polizia a scortare il branco, evacuare strade per facilitarne il passaggio e distrarre gli animali col cibo per evitare che entrassero in aree densamente popolate. Gli elefanti asiatici godono di una protezione statale di livello A in Cina, e si trovano principalmente nello Yunnan. Grazie agli sforzi di protezione, la popolazione degli elefanti selvaggi nella provincia è arrivata a circa 300 esemplari, rispetto ai 193 degli anni '80.