Choc a Cervaro: gattino trovato strangolato con i profilattici

Strangolato con i profilattici. E’ la raccapricciante scena apparsa ieri mattina a Cervaro, dove ha trovato la morte un gattino. A fare la raccapricciante scoperta sono stati alcuni residenti del centro del Cassinate. È scattata la caccia agli autori del gesto. L'ira social dei residenti e dei volontari che hanno annunciato denuncia alle forze dell'ordine.

«Le persone che commettono gesti come questi sono vuote di tutti quei valori che la famiglia in primis, la scuola e quindi la società non sono stati in grado di inculcare. Spesso sono sfaccendati che occupano il tempo bivaccando e stordendosi di alcol e droghe varie», è stato il commento di una donna.

