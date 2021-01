Le drammatiche immagini stanno facendo il giro del mondo. Documentano la fuga di un cervo braccato da cani e cacciatori in centro città. Siamo a Chantilly, deliziosa cittadina francese alle porte di Parigi, nel dipartimento dell'Oise. La giornata, in quell'angolo della città, sembra scorrere tranquilla fino a quando, improvvisamente, lungo le strade e i marciapiedi della cittadina compare un cervo. L'animale è adulto e corre all'impazzata. Terrorizzato, è inseguito da cani e cacciatori che continuano a braccarlo fino in centro. A quel punto è tutto un fuggi fuggi. Con il povero cervo che cerca una via di fuga e i cani che non gli lasciano tregua.

Sbigottiti e arrabbiati, gli abitanti della zona, come illustrato dalle immagini diffuse da AVA France, l'associazione animalista che ha diffuso il filmato che proponiamo sui social, seguono e riprendono la fuga del cervo che, alla fine, stremato, si rifugia sui binari della stazione ferroviaria. Nemmeno lì, ormai impotente, l'animale viene lasciato in pace e se non vi fosse stato l'intervento di vigili del fuoco, polizia e veterinari che sono riusciti ad allontanare gli inseguitori, per il cervo sarebbe stata certamente la fine. Fortunatamente, infatti, una volta colpito da un dardo anestetico, il cervo è riuscito a fuggire dileguandosi nella vicina macchia.

L'incredibile episodio, costato il fermo per oltre due ore della linea ferroviaria che collega Chantilly a Parigi, per quanto incredibile possa sembrare, per quel Paese non è affatto una novità. Già nel settembre scorso, infatti, una vicenda analoga era accaduta a Compiègne, altra località francese nota per la caccia ai cervi. Anche in quel caso, il cervo braccato era riuscito a mettersi in salvo grazie all'intervento di alcuni animalisti accorsi sul posto in suo soccorso.

Ultimo aggiornamento: 16:50

