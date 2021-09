Primo censimento del cervo al Bramito Alto Atesino: «Un'occasione per conoscere il maestoso abitante dei nostri boschi»

Nell'Alto Atesino è previsto per sabato 25 settembre il primo censimento del cervo al Bramito. L'operazione è organizzata dalla sezione di Fabriano (Ancona) del Club Alpino Italiano. Nella zona dove, da qualche anno, è presente una piccola popolazione di esemplari. Il censimento si basa sul bramito, il caratteristico verso prodotto dai maschi dominanti, soprattutto nelle prime ore della notte, nel corso del periodo riproduttivo, che va da metà settembre a metà ottobre.

I partecipanti, distribuiti a gruppi di due o più persone in punti di ascolto preventivamente individuati, prenderanno nota dei bramiti ascoltati registrando tempi e direzione di provenienza; il successivo incrocio dei dati rilevati nei diversi punti di ascolto permetterà di stimare il numero di maschi dominanti presenti nell'area. «L'attività è un'occasione per conoscere e avvicinare, senza arrecare disturbo, questo maestoso abitante dei nostri boschi e per raccogliere dati quantitativi sulla sua presenza al fine di stimare l'entità della popolazione. Non ha motivazioni connesse con l'attività venatoria», fanno sapere gli organizzatori. Il termine ultimo per registrarsi è domenica 19 settembre.

