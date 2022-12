Costretta a mangiare cibo per gatti per risparmiare per il pranzo di Natale: l'incredibile caso di una donna

Il caro vita è un argomento molto delicato anche in Inghilterra dove i prezzi sono aumentati in maniera esorbitante. I cittadini quindi, cercano di risparmiare come possono, a volte purtroppo, optando anche per soluzioni estreme.

La vicenda

La donna inglese protagonista di questa vicenda, non desiderava altro che trascorrere il Natale con un pasto caldo e decoroso. Proprio per questo motivo ha deciso di risparmiare sul cibo (che avrebbe poi tenuto per il 25 dicembre). Così la donna si è vista costretta a mangiare le uniche "pietanze" disponibili che aveva in casa: il cibo per gatti.

La richiesta di aiuto della donna

Dopo alcuni giorni trascorsi a mangiare cibo per gatti, la donna si è rivolta ad un centro di accoglienza per chiedere aiuto. In questo hub, le hanno subito offerto cibo commestibile e un posto caldo in cui alloggiare, almeno nelle festività. Purtroppo il problema del caro vita sta colpendo sempre più persone, mettendole a un bivio: scegliere tra il riscaldamento o il cibo.