di Ida Di Grazia

sono un momento di gioia per gli essere umani, molto meno per i nostri amici animali, che vivono momenti di puro terrore. Il fragore dei botti, infatti, scatena negli animali una naturale reazione die li porta frequentemente a perdere l'orientamento, esponendoli cosi' al rischio di smarrimento e/o investimento. Da qui l'appello della Lav dii bottiche non lo avessero fatto, ma non solo: «Vietare i botti e' un gesto di civilta' e di responsabilità, per questo motivo LAV chiede al Governo e al Parlamento una legge nazionale di divieto».«Emanare un provvedimento che vieti l'utilizzo di petardi, botti e artifici pirotecnici di ogni genere su tutto il territorio comunale» questa e' la richiesta dellache ancora non l'hanno fatto, affinche' i festeggiamenti dinon si traducano in una tragedia per gli animali e per le persone.«Gli animali hanno l'udito molto piu' sviluppato di quello umano e i forti rumori li gettano nel panico, inducendoli a reazioni istintive e incontrollate, come buttarsi nel vuoto, divincolarsi spaventati, scavalcare recinzioni e fuggire in strada, mettendo seriamente a repentaglio la loro incolumita' e quella degli altri- riferisce in una nota Ilaria Innocenti, responsabile LAV Area Animali Familiari- Vietare i botti e' importante anche per l'incolumita' dei cittadini. Lo scorso anno, infatti, si e' registrato un aumento dei feriti nella notte di San Silvestro rispetto al 2016: 212 a fronte di 184. Vietare i botti e' un gesto di civilta' e di responsabilita', per questo motivo LAV chiede al Governo e al Parlamento una legge nazionale di divieto".Anche se alcuni Comuni hanno vietato petardi e fuochi d'artificio, sono ancora tanti quelli che ancora non hanno fatto nulla per salvaguardare animali domestici e selvatici. Oltre a appellarsi al senso di responsabilita' dei cittadini affinche' salutino il nuovo anno senza mettere a repentaglio la propria sicurezza, quella degli altri e quella degli animali, di seguito alcuniper proteggere gli animali che vivono nelle nostre case:- Consultare con anticipo il veterinario di fiducia per individuare soluzioni idonee a evitare o ridurre manifestazioni di paura o di panico dell'animale;- Dotare cani e gatti di microchip e di medaglietta recante un recapito telefonico;- Tenere sempre il cane a guinzaglio nei giorni "caldi" e evitare di passare in zone potenzialmente a rischio;- Non tenere i cani legati alla catena, potrebbero strangolarsi;- Programmare una passeggiata diurna e una uscita veloce all'imbrunire prima che inizino i festeggiamenti;- Tenere, durante i botti, cani e gatti all'interno dell'abitazione con le finestre chiuse e non lasciare animali di alcun tipo su terrazzi e balconi, nemmeno se sono in gabbia;- Chiudere bene le imposte delle finestre, gli improvvisi bagliori possono spaventare gli animali; - Accendere la TV o utilizzare la musica per coprire o minimizzare il rumore dei botti;- Lasciare che l'animale, all'interno della casa, scelga un "rifugio" confortevole dove sentirsi tranquillo, ma non lasciarlo mai da solo;- Dimostrare un atteggiamento sereno, se il cane vi cerca proporgli qualche giochino o attivita' piacevole senza insistere, non eccedere nelle rassicurazioni, questo potrebbe aumentare la sua preoccupazione.- Se l'animale scompare presentare immediatamente una denuncia di smarrimento alla Polizia Municipale, o altra Forza di polizia, avvisare il Servizio Veterinario pubblico e i canili della zona.