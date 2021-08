Cani e gatti in vacanza? Arrivano i consigli del veterinario. Per cercare di farli stare al meglio, le precauzioni sono poche ma necessarie. «Innanzitutto va evitata la luce solare diretta soprattutto per gli animali a pelo bianco perché - spiega all'Adnkronos Salute il veterinario Alessandro Napoleoni, dello studio associato Piramide di Roma - si possono scottare e possono formarsi degli eritemi cutanei importanti. Gli animali - dice il...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati