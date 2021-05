Covid e animali, boom di adozioni di cani e gatti durante la pandemia

Con la pandemia e il lockdown che ne è seguito sono aumentati coloro che hanno deciso di prendersi cura di un animale domestico. È quanto emerge dai dati in possesso dell'Asl Toscana Centro, competente per le province di Firenze, Prato e Pistoia. «Ad oggi - spiega l'Asl - sono circa 230.000 i cani nel territorio aziendale, circa un terzo della popolazione canina della Toscana. Discorso più complesso per i gatti, la cui anagrafe è facoltativa, rappresentando quindi solo una piccola fetta della popolazione, che mostra comunque un aumento significativo.

Nel 2019 i cani iscritti all'anagrafe erano stati 204.381, i gatti 20.863; alla fine del 2020 i cani sono 219.799 e i gatti 25.774». «La pandemia - afferma il dottor Enrico Loretti, direttore dell'anagrafe degli animali da compagnia della Asl -, le conseguenti limitazioni di movimento, l'accresciuto bisogno di rapporti di socialità ed affetto ha portato all'aumento della popolazione di cani e gatti anche nei territori ricompresi nella nostra azienda sanitaria».