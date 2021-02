Cinque miliardi di euro che saliranno a 10,7 miliardi entro il 2026. A tanto ammonta, secondo una ricerca pubblicata lo scorso novembre dalla società statunitense Market Growth Reports, il giro d'affari del pet tech, cioè l'insieme dei prodotti imperniati sulla tecnologia e dedicati agli amici a quattro zampe, cane e gatti su tutti, ovviamente. Del resto, già il sorprendente sondaggio del 2018 di Anthrozoös - bimestrale americano che dal 1987 indaga il rapporto tra personale e animali spaziando tra antropologia, medicina, veterinaria, psicologia e sociologia - aveva indicato che quasi la metà delle 962 donne intervistate preferivano condividere il letto col proprio animale invece del partner, certificando oltremodo l'affetto che lega i padroni ai cuccioli. Per i quali si è pronti a tutto, pur di mantenerli in forma e assicurargli il giusto relax, senza tralasciare sorveglianza, addestramento e gioco, con le aziende che hanno captato le potenzialità di un settore in cui l'innovazione può spingersi sempre oltre.

La comunicazione

Comunicare con Fido occupa uno dei primi posti nella lista dei sogni di ogni padrone e Petpuls (99 dollari) aiuta. Perché è un collare che fa capire lo stato d'animo del cane analizzandone i latrati, pescando da un catalogo che include migliaia di abbai e più di cinquanta razze differenti, mentre un algoritmo individua il legame tra suono e stato dell'animale. Così sull'app per smartphone arriva il verdetto che alterna felicità, ansia, tristezza, relax o fatica.

Se le sensazioni sono un'altalena, certo è che l'amico a quattro zampe ha bisogno di muoversi: con un giardino di proprietà è tutto più facile, ma come rimediare alla possibile fuga? La soluzione è dotarlo di un collare smart, con Gps integrato così da poter monitorare in tempo reale, sul telefono, dove si trova, oppure rintracciarlo e continuare a seguirlo in caso di passeggiata imprevista. Leggeri e con autonomia che oscilla tra 72 e 96 ore, i modelli abbondano e uno dei più richiesti è il Tractive, localizzatore che crea un recinto virtuale con conseguenti notifiche sullo smartphone in caso il cane vada oltre il perimetro designato: è impermeabile, si aggancia a ogni collare e costa 27 euro, più l'abbonamento mensile di 4,50 euro per la Sim collegata che consente di tenere sotto controllo l'animale.

La medaglietta

Novità a tema sono arrivate di recente anche di TCL, terzo produttore di televisori al mondo dopo Samsung e LG, che ha presentato il Movetrack Pet Tracker, un guinzaglio intelligente che sembra una medaglietta ma conta su un codice QR e un led che si accende via app per identificare il quadrupede, così da facilitarne il ritrovamento dopo l'eventuale smarrimento. Altro nemico dei pelosetti è la sedentarietà, anticamera di un pericoloso stato depressivo (ampia è la letteratura scientifica sul tema), da combattere anche con gadget a tema come la Cheerble Board, pallina che aggira gli ostacoli in casa, rotola e saltella ad ogni tocco, illuminandosi grazie ai led interni in modo da mantenere viva a lungo l'attenzione dell'animale. A corredo c'è una piccola tavola simile a quella da biliardo, con i fori che stimolano il gatto ad agguantare la palla (l'accoppiata costa circa 97 euro su sito del produttore). Dedicato ai gatti che necessitano di rimettersi in forma è The Little Cat, che ricalca da vicino la ruota per criceti con led posizionati in maniera strategica per attirare l'animale e fargli superare la pigrizia.



La velocità

Con l'app che via bluetooth permette di impostare il livello di velocità desiderato e osservare la corsa del felino (c'è anche una telecamera a bordo), che si può incitare con alcune frasi ad effetto registrate in precedenza. Se poi lo sforzo dovesse rivelarsi troppo intenso, VX Pet Magic arriva in soccorso per lenire dolori cronici e lesioni con un processo non invasivo, generando un campo elettromagnetico che ha un effetto rigenerativo sulle cellule del corpo di cani e gatti.

