Cane verniciato di verde e abbandonato, i veterinari: «Morirà per intossicazione». Ira social

LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Chiunque abbia compiuto questo gesto, deve essere un malato di mente» scrive indignato su Facebook un utente. Hanno fatto il giro del web le foto di uncompletamente, non è chiaro se per un incidente o per crudeltà. È successo innell'area di Subang Bestari nel. Il cane era sul ciglio della strada e guaiva continuamente, in cerca di qualcosa da mangiare, visibilmente provato dall'accaduto, quando un passante lo ha fotografato e ha diffuso le immagini dell'animale maltrattato sui. «Perché colorare di verde un cagnolino così carino e innocente??! - si è chiesto Shazreen Othuman, l'autore delle foto -. Non penso abbia un proprietario. questa è la».In breve tempo la foto si è diffusa a macchia d'olio su tutti i social al punto che anche lasi è interessata del caso ed avrebbe preso in cura il cane che, però, si trova in gravi condizioni. «Il povero cane è stato avvelenato e sta molto male», spiegano. La vernice è molto pericolosa per gli animali e: blocca il sistema respiratorio, causa nausea, vertigini e allergie alla pelle. La Royal Malaysia Police ha invitato eventuali testimoni a farsi avanti e a raccontare quanto accaduto e ha chiesto all'autore del gesto di costituirsi.In Malesia è da poco stata introdottae per un reato del genere, il colpevole rischia una multa fino a 22 mila euro e il carcere fino a tre anni. Nei giorni scorsi proprio grazie alla sezione 29 dell'Animal welfare act del 2015, un uomo è statoper aver ucciso una gatta incinta, dopo averla gettata all'interno di un'asciugatrice di una lavanderia pubblica. Il responsabile dovrà scontaree pagare una multa di circa