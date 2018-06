Taglia zampe e coda al cane e lo abbandona in un bosco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

E' stato torturato e lasciato morire in una foresta della Turchia. ll caso che ha suscitato l'indignazione nazionale è quello di un cagnolino a cui sono state tagliate gambe e coda, ritrovato in un bosco del distretto di Sapanca: il cucciolo è stato operato d'urgenza ma per lui non c'è stato nulla da fare.Per il tremendo gesto, ha fatto sapere il presidente turco Erdogan durante la sua campagna elettorale, è stato arrestato un operaio che lavora in un cantiere e ora sia il governo che l'opposizione promettono un inasprimento delle pene per chi maltratta gli animali.