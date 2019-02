Cane da caccia cammina sul fucile e spara al padrone

Ferito dal proprio cane con una fucilata, sperava di riottenere il porto d'armi e la licenza di caccia, ma il tribunale di Monaco gli ha detto di nuovo "no". Ed è difficile dare torto al magistrato visto ciò che era accaduto nel 2016.



Il cacciatore, di rientro da una battuta, aveva lasciato la doppietta sul sedile posteriore dell'auto evidentemente senza mettere la sicura nonostante il cane fosse ugualmente ospitato in quella zona dell'abitacolo. Una grossa imprudenza perché il cane, camminando sull'arma, aveva finito per tirare il grilletto: il colpo ha ferito al braccio il cacciatore che è stato pure fortunato a scamparla. Così come altre persone che avrebbe potuto trovarsi sulla traiettoria dei pallini.



La giusta conseguenza è stata che le autorità giudiziarie decisero di revocare all'uomo il porto d'armi e la patente di caccia. Il cacciatore aveva poi presentato ricorso, ma il tribunale amministrativo di Monaco ha rigettato la sua istanza: «perchè si presume che abbia trattato le sue armi da fuoco senza attenzione e potrebbe farlo di nuovo in futuro», ha spiegato la corte tedesca

