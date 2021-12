Senigallia, esce dopo cena: attaccata dai lupi, sbranata la cagnolina

Una passeggiata con il cane che si trasforma in un film horror. Sconvolti i residenti di via Volturno a Senigallia nelle Marche per l’ennesimo cane sbranato. È accaduto alle 21.30 di domenica. Una signora ha portato fuori la cagnolina. Era senza guinzaglio e appena ha visto i lupi ha cercato riparo davanti ai piedi della padrona, che nulla ha potuto fare per evitare che gliela portassero via. La notizia è riportata da Il Corriere Adriatico. Non è la prima volta che accade in zona un episodio simile, e adesso tra i residenti che hanno un cane serpeggia la paura. Ogni volta, uscire con l'amico a quattro zampe diventa un rischio, specie nelle ore serali.