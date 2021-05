Ritrova il cane rapito: il video fa il giro del web

Ha legato come sempre il proprio cane a un palo fuori da un negozio, ma quando è uscito dopo le compere l'amico a quattro zampe era sparito nel nulla. È accaduto nel distretto finanziario di Sidney, in Australia, e solo nelle scorse ore il proprietario è riuscito a riabbracciare il suo amato pitbull terrier.

Un insolito rapimento il cui movente resta per ora avvolto nel mistero ma per cui tre giorni più tardi è stato arrestato un uomo di 38 anni. Si è costituito in una stazione di polizia, presentandosi con Baxter (questo il nome dell'animale) al guinzaglio. Il tempo di avvertire il proprietario ed è stato organizzato l'incontro: il video in cui cane e padrone si ritrovano ha fatto il giro dei social.