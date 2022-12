La cagnolina educata si pulisce il muso dopo aver bevuto dalla ciotola: il video fa impazzire TikTok

Una cagnolina di nome Mini ha conquistato i social grazie a un video pubblicato su TikTok che mostra i suoi progressi nell'imparare a pulirsi il muso con le salviette dopo aver bevuto. Il video, condiviso a novembre dal proprietario del cane con il nome utente Tiny_and_mini, mostra l'alano di 1 anno che beve acqua dalla sua ciotola e poi si pulisce la bocca con le salviette che la sua proprietaria ha posizionato in un'altra ciotola.

Il video su TikTok

Gli alani sbavano più della maggior parte delle altre razze a causa della loro composizione facciale, secondo il blog Great Dane Care. Questo perché la loro mascella squadrata e le labbra sciolte non sono adatte a contenere la bava. La peggiore sbavatura si verifica spesso subito dopo aver mangiato, bevuto o fatto esercizio. Il video condiviso per la prima volta a novembre è diventato virale, ricevendo finora oltre 9 milioni di visualizzazioni e 840.000 Mi piace. Un utente, Haleigh Louise, ha commentato: «Oddio, mi sono innamorata di questo. grazie mille per l'idea! Ci proverò sicuramente !! Hai un video di istruzioni?». E Butterfly Kiss Crochet ha detto: «È fantastico. Ho un alano e mi bagna il pavimento e poi si asciuga la faccia sui pantaloni».