Muore la padrona, il suo cane in lacrime viene confortato dal pastore tedesco della nipotina. Il video straziante commuove TikTok

Un cane in lutto trova conforto nel (nuovo) amico a quattro zampe. L'utente di TikTok @kylo.gsd ha raccontato agli utenti di aver fatto una promessa alla sua nonna: nel momento della sua morte, lei si sarebbe presa cura del suo cagnolino, trattandolo come fosse suo. Ed è andata esattamente così, perché il cagnolino Stormy, ora è entrato a far parte ufficialmente della sua famiglia.

Il video su TikTok

In un video condiviso sulla piattaforma cinese, la tiktoker Kasey ha spiegato che Stormy, il nuovo amico a quattro zampe, apparteneva alla nonna, scomparsa poco tempo fa. La ragazza possedeva già due cani, un pastore tedesco di nome Kylo e un cocker spaniel di nome Vision. Tuttavia, ha promesso alla nonna che si sarebbe presa cura anche del suo cagnolino, oggi triste e in lacrime per la morte della sua padrona.

Il forte legame

Nonostante il momento doloroso, Stormy ha stretto un forte legame con Kylo, come fossero due fratelli. Il video condiviso su TikTok mostra il cagnolino che si accoccola sul pastore tedesco, appoggiando la testa sulla sua pancia. «Non riesco a esprimere quanto mi scaldi il cuore che Kylo porti tanto conforto a Stormy», ha scritto Kasey a corredo del video che ha totalizzato 1,8 milioni di visualizzazioni.