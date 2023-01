Cane perso a Guidonia, il propietario lo cerca e ritrova sui social: multato con due verbali di da 500 e 308 euro

Il suo pastore tedesco incrociato è scappato dal recinto, ma invece di denunciare la scomparsa alle autorità competenti il proprietario si è rivolto ai social. Quando l'animale è stato ritrovato e consegnate alle Guardie Zoofile Prefettizie Kronos le autorità hanno accertato che l'animale non era microchippato e hanno sanzionato l'uomo di 308 euro per omessa iscrizione all'anagrafe canina e di 500 euro per omessa denuncia di smarrimento.

Microchip, occhio ai guasti: così si perdono cani e gatti

Il cane senza microchip scappa, lui non denuncia

Secondo la ricostruzione delle Guardie Zoofile Prefettizie dell’associazione Kronos Valle Aniene l'uomo, un 50enne residente a Villalba di Guidonia avrebbe smarrito il proprio cane, un pastore tedesco incrociato, 10 giorni fa.

Qualche ora dopo il cane è stato trovato da una volontaria animalista che ha allertato le Guardie Zoofile. Ha anche pubblicato un post su facebook con la foto del cane per cercare di ritrovare il proprietario. Il 9 gennaio il proprietario ha visto il post e contattato la volontaria che le ha dato appuntamento presso il comando dei carabinieri forestali di Guidonia. Alla riconsegna dell'animale al proprietario è stato contestata la violazione dell'obbligo di microchip e di iscrizione all'anagrafe canina (con una multa di 308 euro) oltre che una sanzione di 500 euro la violazione dell'obbligo di denuncia di smarrimento all'Asl o alle forze dell'ordine (che va effettuata entro 5 giorni dall'evento).

Valle d'Aosta, cagnolina si smarrisce nel bosco. Trovata morta legata ad un albero venti giorni dopo. «Aiutateci a trovare chi l'ha uccisa»