Cane mangia sei pacchetti di monete di cioccolato, salvo per miracolo: «Vomitava sangue»

È sopravvissuto dopo aver mangiato sei pacchetti di monete di cioccolato Hugo, uno Staffordshire bull terrier, ma è stato sottoposto a un intervento chirurgico. L'animale, di Plymouth, ha iniziato a vomitare sangue e sarebbe potuto morire senza cure. La cioccolata è letale per gli amici a quattro zampe.

Come riporta il Guardian, la proprietaria Amie ha trovato al suo rientro a casa le monete sparite e gli involucri sparsi sul pavimento ed è corsa nella clinica veterinaria. «All'inizio Hugo sembrava stare bene, ma mi sono preoccupata quando ha iniziato a vomitare sangue».

Hugo è stato sedato e sottoposto a una radiografia, che ha rivelato che il suo stomaco era pieno di lamine e che necessitava di un intervento chirurgico. «È stato molto fortunato e sarebbe potuto morire se non fosse stato curato in tempo. Anche se non è ancora completamente fuori pericolo, per fortuna Hugo ora è a casa a riposo e sulla strada della guarigione».

Il consiglio è di tenere alta la guardia quando si tratta di cioccolata. «Molti di noi hanno in casa prelibatezze, dolci e cioccolatini in abbondanza e, sebbene il periodo festivo possa essere un momento di indulgenza, è importante ricordare che alcuni di questi alimenti sono molto dannosi per i nostri animali domestici».