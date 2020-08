Cane mangia una mascherina, operato per blocco intestinale. «Non gettatele per strada»

Attenzione a gettare le mascherine in strada, potrebbero essere ingerite dagli animali con gravi conseguenze per la loro salute. È quello che è successo a Gibbs, un cagnolino salvato dall'Animal Rescue League di Boston, il centro veterinario che ha raccontato la vicenda attraverso la propria pagina Facebook. Gibbs, un cane randagio, è stato trovato con un grave blocco intestinale in atto e solo il sapiente intervento dei chirurghi gli ha salvato la vita. Il cagnolino aveva ingerito una mascherina con tanto di elastici, chiaramente visibile nella radiografia pubblicata sui social.

L'intervento è perfettamente riuscito e, dopo un breve periodo con il collare elisabettiano, Gibbs potrà dirsi guarito. Il cagnolino, inoltre, cerca casa e l'Animal Rescue League ha pubblicato tutte le informazioni per adottarlo. «Le mascherine possono odorare come il cibo - avvertono gli animalisti - e i cani o la fauna selvatica possono scambiarle per qualcosa di commestibile. Questi oggetti possono causare gravi disturbi allo stomaco e blocchi intestinali. Il filo metallico del naso può causare lacerazioni interne anche gravi». Per questo motivo l'Animal Rescue League invita tutti a fare attenzione a dove vengono gettate mascherine, guanti e altri dispositivi di protezione: ne va (anche) della salute degli animali.

