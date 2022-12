Cane "dipinto" dai padroni per assomigliare al Grinch. I social insorgono: «È una crudeltà

I padroni giurano che i toelettatori abbiano usato solamente coloranti non tossici e specifici per cani. Eppure la scelta di trasformare il loro schnauzer nano nel Grinch fa discutere eccome. La storia arriva da Chicago, negli Stati Uniti, dove una famiglia ha deciso di "dipingere" il proprio cagnolino di verde, rosso e bianco per farlo assomigliare al Grinch, il famoso personaggio della cinematografia che disprezza il Natale. Il video postato dalla padrona ha raggiunto oltre 10 milioni di visualizzazioni su TikTok e sono stati migliaia i commenti negativi di chi l'ha etichettata come una «crudeltà sugli animali». Alcuni dei post si riferivano alla faccia dell'animale definita «triste» dopo il trattamento, ma il proprietario ha risposto rapidamente, spiegando che i cani di questa razza tendono comunque ad avere «musi dall'aspetto scontroso» e che questo non riflette la sua «felice anima fortunata». Un utente ha commentato: «Puro abuso di cani, che cosa orribile».

Roma, rubato l'albero di Natale e le letterine dei bimbi in un palazzo sulla Cassia

I commenti positivi

Altri invece (ma decisamente minori in numero) ne hanno sottolineato il lato divertente. Uno ha scritto: «Questa è la cosa più carina di sempre». La donna, una estetista, ha postato diversi video del suo "cane Grinch" in posa davanti all'albero di Natale e di uno di lui che si fa coccolare sul divano insieme alla didascalia sarcastica «è così maltrattato...». «Adoriamo il Natale a casa nostra e sapevamo che con la sua pelliccia bianca il nostro toelettatore sarebbe stato in grado di colorarlo bene - hanno spiegato. Eravamo così eccitati quando l'abbiamo visto uscire. L'abbiamo adorato immediatamente».

La donna ha aggiunto: «I miei figli e mio marito all'inizio pensavano che fosse sciocco. Ma quando lo porto a fare una passeggiata la gente impazzisce per il suo manto. L'ho portato da Starbucks il giorno dopo e la gente in fila gli ha fatto delle foto».