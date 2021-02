Cane nella trappola di ghiaccio a meno 54 gradi in Siberia: un villaggio si mobilita per salvarlo. Video

Quando lo hanno trovato, quel povero cane intrappolato nel ghiaccio era di fatto morto. Siamo in Siberia nel villaggio di Churapcha dove le temperature fanno davvero paura: 54 gradi sotto lo zero. Così, quando una donna ha sentito il lamento di un cane tutti si sono mobilitati. E quando l'hanno trovato è sembrato a tutti che non ci fosse più nulla da fare.

Pochi ciuffi di pelliccita che spuntavano dal ghiaccio. A quel punto, con qualche attrezzo di fortuna, inizia il difficile salvataggio. Un salvataggio che, come documentato dalle immagini diffuse sui social da @sakhalife, si presenta complicato più del previsto. Per non ferirlo si è dovuto estrarre tutto il blocco di ghiaccio che avvolgeva il cane.

Ma anche liberato dalla trappola gelata, il cane è apparso davvero malconcio, al punto che sembrava inevitabile amputargli due zampe. Invece, con pazienza e amore e infinite cure, l'animale è riuscito a riprendersi. E un abitante del villaggio non ha esitato ad adottarlo.

Finalmente, dopo minuti che sembrano infiniti, il salvataggio riesce anche se le condizioni del povero animale sembrano assai critiche. La buona sorte, invece, stavolta sembra essere tutta dalla parte del cane, un randagio verrà appurato, che finalmente strappato ai ghiacci, si riprende e fa scongiurare l'ipotesi dell'amputazione di una delle zampe. Com'è andata a finire? Dopo la terribile esperienza, adesso quel cagnolone se ne sta al calduccio. Grazie alla donna che aveva dato l'allarme, è stato adottato.

