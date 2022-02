Cane cade nel pozzo di una scuola a Menfi: è salvo. «Buca pericolosa anche per i bambini»

È finito tutto bene per un cane caduto in un pozzo del cortile delle scuole di Menfi, in provincia di Agrigento, salvato dai vigili del fuoco allertati da Mauro Buscemi, volontario del rifugio "Oasi di Ohana" di Santa Margherita di Belice, che ha sentito i lamenti sempre più flebili dell'animale.

«Il cane caduto nel pozzo del cortile delle scuole a Menfi è stato recuperato grazie all'intervento dei vigili del fuoco di Santa Margherita di Belice. All'intervento - è scritto sulla pagina Facebook dell'associazione "Oasi di Ohana" - ha partecipato anche la polizia locale di Menfi. È al sicuro, non sembra avere fratture. È urgentissimo mettere in sicurezza questo pozzo, è in una scuola e poteva tranquillamente finirci un bambino».

L'operazione di salvataggio è durata un paio d'ore e ha visto la partecipazione anche della Polizia locale di Menfi. Il cane sta bene ed è al sicuro ha riferito Chiara Calasanzio dalla pagina Facebook del suo rifugio, Oasi Ohana: i pelosi di Chiara, che attualmente ospita a Santa Margherita in Belice 100 cani e 30 cuccioli, tutti in cerca di una famiglia.