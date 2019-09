di Remo Sabatini

Un cane randagio ammazzato a badilate dopo avere attirato con un po' di cibo. Quello che è accaduto a Partinico, cittadina a due passi da Palermo, è qualcosa di così terribile che riesce difficile persino da raccontare. Come sia stato possibile immobilizzare e prendere a badilate con una violenza inaudita, una povera cagnolina, resta un mistero che non cancella la rabbia di animalisti. Tutto era cominciato ieri quando, improvvisamente, la diffusione sul web di terribili immagini, avevano fatto scattare l'allarme.Quelle foto e, soprattutto quel filmato degno di un film dell'orrore, rappresentavano la follia che, evidentemente, doveva essersi impadronita di un anziano che aveva avvicinato e attirato con l'inganno, Ruth, una tenera cagnolina randagia che frequentava da tempo la zona. Conosciuta da tutti, Ruth si era fidata di quell'uomo.L'uomo, legato il cane a un albero, aveva cominciato a colpirlo con una zappa o un badile sulla schiena, alle zampe, ovunque. Inutili i guaiti disperati. L'uomo, successivamente identificato, non si sarebbe fermato ed anzi, avrebbe tentato anche di darle fuoco con la benzina.Nel frattempo un vicino ha chiamato le forze dell'ordine. In attesa dei soccorsi, era intervenuto Salvatore Libero Barone, un amante degli animali, che aveva portato immediatamente la cagnolona dal veterinario dove però, nonostante le cure, è morta."Non ho la forza di raccontarvi gli eventi nel dettaglio - ha detto sulla sua pagina Facebook - Le foto arrivate sulle varie chat, ha sottolineato, le ha scattate un vicino che ha colto sul fatto quell'uomo. La cattiveria, mista all'ignoranza, porta a ciò che per molti è inimmaginabile. Ruth aveva il "difetto" di scodinzolare e avvicinarsi a chiunque volesse regalargli una carezza, un biscotto, un'attenzione". E poi, "Benedetti gli animali che se la danno a gambe. Lontano dall'uomo, lontano dal mostro".