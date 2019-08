Jack, dopo 9 anni legato a una catena cerca una famiglia

PADOVA - Jack è un bellissimo meticcio di taglia media, di 9 anni. Soffre di crisi epilettiche e stare in canile è molto pericoloso per lui che ha bisogno di tranquillità.



La sua vita è stata per 8 lunghi anni una catena, legato ad un albero, senza alcun riparo. Grazie ad una segnalazione le guardie zoofile della LAC Padova (Lega Abolizione Caccia) sono riuscite a farselo cedere e ci hanno chiesto aiuto, così il portone verde del rifugio si è aperto anche per lui.

Tre giorni dopo il suo arrivo da noi - racconta la volontaria Silvy - ha avuto una crisi convulsiva e lo abbiamo portato subito in clinica per una visita neurologica ed una risonanza che è risultata negativa. Ora è sotto terapia antiepilettica, cerchiamo per lui un'adozione del cuore, una meravigliosa famiglia che lo ami follemente e che gli faccia conoscere la vera vita in casa. Jack è molto sensibile e dolce, il suo sguardo in cerca d'amore dice tutto

.



Per informazioni contattare lo 049/630272 o direttamente Silvy 320/0729700.

