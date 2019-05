Vedete quei punti blu? Sono i calamari lucciola di Toyama bay in Giappone

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ogni anno in aprile, la costa di Toyama bay, in Giappone, si illumina di blu per decine di chilometri. E' la luce emessa da decina di migliaia di calamari lucciola. Questi calamari, lunghi appena 7 cm, hanno i tentacoli che producono questa luce particolare, con la quale attraggono i piccoli pesci di cui si nutrono. Risalgono in superficie durante la notte per mangiare o deporre le uova. I pescatori locali escono la mattina presto per pescare i calamari lucciola, che in branchi finiscono nelle reti, diventando un'attrazione per i turisti.