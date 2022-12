Cagnolina randagia partorisce nel presepe, gli abitanti del villaggio messicano si offrono di adottare i cuccioli

La magia del Natale, si sa, non ha età e nemmeno specie. A dimostrarlo, semmai ve ne fosse ancora bisogno, un tenero episodio accaduto all'interno di un presepe messicano che, costruito a grandezza naturale dagli abitanti di Palenque, cittadina messicana del Chiapas, ad est di Veracruz, ha ospitato una nascita del tutto particolare.

Cagnolina partorisce nel presepe

Sì perché lo spazio lasciato dal Bambinello non ancora nato, è stato occupato da una cagnolina randagia che lo ha scelto per partorire i suoi cuccioli. Una scelta e soprattutto una scena che ha commosso visitatori e autorità locali che, all'unisono, una volta tanto si sono trovati d'accordo su una cosa: "Bisogna lasciare in pace mamma e cuccioli ancora per un po'". D'altro canto, le immagini riprese da Erick Guzman e diffuse da Frank Lopez e dall'associazione che si occupa di salvaguardia animale Dejando Huellitas SOS Palenque, non lasciano dubbi, quello che è accaduto è stata una specie di magia. Così, mentre i cuccioli si godono la paglia del presepe e il calore della mamma, tra gli abitanti e le associazioni è corsa contro il tempo. Tutti, infatti, vorrebbero adottare uno dei cuccioli. Qualcuno persino la mamma. In un finale lieto per questa storia inaspettata che ha scaldato i cuori.