Se non fosse per tutte quelle prede uccise che porta sulle spalle, la tenuta di Lucy Rose Jaine, bionda mamma ventinovenne neozelandese, sarebbe perfetta per una uscita in mare o in piscina. E invece no. La giovane mamma, sembra aver deciso che anche la caccia meriti quel tocco di femminilità in più che rendono, preda sanguinolenta e foto di turno, più stuzzicanti.Così, tra un ammiccamento e l'altro o un video dove, in primo piano non c'è il solito cervo al pascolo ma il fondoschiena di Lucy pronta a premere il grilletto, il pieno di like è garantito. Anche le critiche, però. Sì, perchè al di là della posa sexy sceneggiata e ripresa ad arte da chi la accompagna durante le sue battute, quelle immagini non sono passate inosservate. Posare mezza nuda con le carcasse di animali appena uccisi o giocare con la testa appena mozzata di un cervo, quantomeno lascia esterrefatti. Eppure, per la giovane mamma, tutto questo non è un problema, anzi.Tanto è vero che, nonostante le critiche, anche pesanti, ricevute sulla propria pagina Instagram, da parte di chi, animalista o meno, non gradisce lo spettacolo, la sua attività di cacciatrice modella, dichiaratamente contraria agli allevamenti intensivi, prosegue. Così come il coinvolgimento della sua famiglia che, armi e bagagli, è proprio il caso di dirlo, l'accompagnano durante le uscite. E poi, come lei stessa ha dichiarato ad un quotidiano locale, "I miei bambini adorano l'avventura".