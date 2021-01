Una strage di uccelli per i botti di Capodanno. A Roma, In via Cavour, zona stazione Termini, c'è un tappeto di passeri sull'asfalto. Impressionante l'immagine pubblicata su Facebook da una residente. Un'istantanea che è stata commentata da centinaia di persone.

Ebbene la foto è stata scattata poco dopo la mezzanotte, questo fa supporre che la moria sia appunto collegata all'esplosione di petardi e fuochi d'artificio per salutare il nuovo anno.

