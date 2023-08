Balenottera azzurra trovata morta su una spiaggia in Cile. É il mammifero più grande della terra

Una balenottera azzurra, considerata il mammifero piu grande della Terra, si è spiaggiata sulla costa dell’isola di Chiloe, nel sud del Cile, dopo essere morta in mare.

#LosLagos: un gran cetáceo de la familia Balaenopteridae, varó muerto en Puerto Elvira, Ancud. Asistimos a identificar la especie y se trataría, preliminarmente, de una ballena azul. El cambio de marea impidió la toma de muestras por lo que continuaremos el monitoreo. pic.twitter.com/o6II0Zqn4A — Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura 🇨🇱 (@sernapesca) August 5, 2023

La balenottera azzurra morta sulla costa

Inviato sul posto, il Servizio nazionale della pesca del Cile (Sernapesca) ha confermato che si trattava effettivamente di «un grande cetaceo della famiglia Balenopteridae», sul social network X (ex Twitter). «Abbiamo aiutato a identificare l’esemplare e le prove preliminari suggeriscono che si tratta di una balenottera azzurra», ha aggiunto Sernapesca. Il suo direttore regionale Cristian Hudson, citato dai media locali, ha detto che «date le sue condizioni, la balena deve essere morta in mare qualche tempo fa e alla deriva in questo stato».