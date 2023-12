Australia, è morta la balena arenata sulla riva di Perth

Le immagini erano state diffuse sui social. Alcuni bagnanti vicini a una balena, un momento solo apparentemente bello e poetico. In realtà quella balena si era arenata in Australia, a Perth, dopo essere stata colpita da una barca. Come riportano i media locali, la notizia della morte del cetaceo è stata confermata dal Dipartimento per la Biodiversità, la Conservazione e le Attrazioni (DBCA).

Ultimo aggiornamento: 13:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA