Attaccato da «200 api assassine, mi hanno punto anche nel naso». Il miracolo di Carlos, vivo a 81 anni

Un uomo dell'Oklahoma è stato attaccato da oltre «200 api assassine» ed ha sofferto per tre ore dopo essere caduto ed essersi rotto l'anca cercando di scappare. Carlos Amos, 81 anni, è stato salvato però da un vicino eroe che si è precipitato per combattere lo sciame di api «africanizzate»: ora la "vittima" si sta riprendendo in ospedale.

Amos è stato punto nelle orecchie, sul naso, sulle labbra e persino in un occhio durante l'attacco e l'ospedale ha rimosso oltre 200 pungiglioni dal suo corpo. «Ho tirato fuori un fazzoletto, l'ho infilato in questo orecchio e ho visto le api. Poi erano nel mio naso», ha raccontato alla stazione televisiva locale Koco 5 Notizie.

Savannah Phillips, un medico residente al pronto soccorso della Norman Regional, ha dichiarato: «Puoi avere così tanto gonfiore che le tue vie respiratorie iniziano a chiudersi e non sei in grado di respirare da solo». Amos è stato operato all'anca il giorno dopo l'attacco e ora è stato trasferito in un'altra struttura per la riabilitazione.