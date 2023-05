Usa, grosso sciame di api si riversa su un'ala dell'aereo e non lo lascia partire: volo ritardato di 4 ore

«Il mio volo in partenza da Houston è in ritardo perché le api si sono radunate sulla punta di una delle ali», recita un tweet di Anjali Enjeti, giornalista e scrittrice residente ad Atlanta, negli Stati Uniti, in cui doveva fa ritorno dopo una trasferta.

Proprio come ha affermato la passeggera, il volo 1682 della Delta Air Lines sarebbe dovuto decollare dallo scalo texano alle 12.25 del pomeriggio (ora locale), per poi atterrare ad Atlanta, capitale della Georgia. Ma la partenza è slittata di oltre quattro ore, a causa di uno sciame di api che ha letteralmente colonizzato una parte di ala posteriore del velivolo. Ai passeggeri è stato impedito di salire a bordo, tra il disappunto generale, finché il problema non fosse stato risolto.

«Che ci crediate o no, il nostro aereo ha avuto un ritardo questo pomeriggio, dopo che un amichevole gruppo di api voleva parlare di lavoro con l'ala dei nostri aeroplani, senza dubbio per condividere le ultime informazioni sulle condizioni di», ha commentato ironicamente un portavoce della compagnia di bandiera statunitense, parlando con CBS News.

Tried to blow exhaust from vehicle on the wing tip. Bees were not impressed. pic.twitter.com/ew4x6t0f04 — Anjali Enjeti (she/her) (@AnjaliEnjeti) May 3, 2023

La complicata rimozione degli insetti

Non è chiaro il motivo per cui le api si sono precipitate in massa su quella componente del mezzo. Quel che è certo, però, è che spostarli è stato più complesso di quanto non possa sembrare. Il personale della Delta Air Lines ha prima tentato di soffiare del gas di scarico, nel tentativo di provocare la fuga degli insetti. Ma il tentativo non è andato a buon fine.

Poi si è valutata la possibilità di convocare un apicoltore, per risolvere il problema. Ma alla fine non è stato chiamato, perché non avrebbe potuto disporre delle autorizzazioni necessarie a operare a contatto con il velivolo. Infine, la situazione è stata risolta mettendo in moto l'aereo e facendolo muovere per alcuni brevi tratti sulla pista di decollo. Anjali Enjeti, che ha seguito a colpi di tweet l'intera vicenda, dall'inizio alla fine, ha commentato la diaspora delle api così: Non appena il motore del nostro aereo si è acceso, le api sono partite!!! Tutto ciò che Delta doveva fare fin dal principio era accendere l'aereo».