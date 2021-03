La foto dell'ape verde in Australia è qualcosa di incredibile

Se non ci fossero le incredibili immagini a confermarlo, quello che ha scoperto un uomo nei selvaggi territori del nord australiano, sarebbe difficile da credere. Sì perché una ape verde non si era mai vista. O quasi. Siamo a Darwin, la capitale del Territorio del Nord, in Australia. Lì, lo studioso e appassionato di animali Indo Char, riceve da un amico alcune immagini. Riprese nell'outback selvaggio di quella regione, mostrano una singolare ape verde. Strabiliato, Indo decide di saperne di più. Cosi condivide quelle immagini sulla pagina social specializzata Amateur Entomology Australia. Inutile sottolineare il successo e la curiosità che quelle fotografie riscuotono all'istante.

La domanda però, rimane: di che specie di ape si tratta? Tra le risposte più accreditate quelle che la riconoscono in un esemplare che da quelle parti viene chiamato "green carpenter bee". Così, a parte quel verde, già inconsueto di suo, si scopre che l'ape verde falegname deve il suo nome alla particolare consuetudine di cercarsi il nido all'interno del legno. Una abitudine particolare come particolare è la stessa ape che, seppure di dimensioni ragguardevoli, può superare i due centimetri di lunghezza, non punge. L'ape verde falegname, purtroppo non gode di ottima salute. Sempre più rara, sopravvive in alcune aree del Territorio del Nord, nel Queensland e nel Nuovo Galles del Sud.

