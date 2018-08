© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non solo le cubomeduse come quelle che hanno ucciso la piccola Gaia, la bimba romana morta durante un bagno nelle Filippine. In ogni angolo del mondo si nascondono animali letali in grado di uccidere in pochi minuti. Dal cobra asiatico allo squalo bianco, dal coccodrillo alla rana freccia: ecco i più temuti.