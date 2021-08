Estate, boom di acquisti "bio" e "comfort" per cani e gatti

Notevole incremento di vendite tra luglio e agosto per i prodotti degli amici a quattro zampe. La sostenibilità diventa un elemento fondamentale anche nella scelta di prodotti per cani e gatti. Lo evidenzia l'Osservatorio dei 'Supermercati Il Gigante' (gruppo della Grande Distribuzione con 70 punti vendita) rilevando come gli acquisti di prodotti destinati a cani e gatti in generale cresca.

APPROFONDIMENTI ROVIGO PAY IL PROBLEMAROVIGO «Subito un intervento del Comune per togliere... L'EMERGENZA Lingua blu, oltre 200 capi morti in Sardegna (e 177 focolai).... THAILANDIA Bambino di 9 anni muore punto da una cubomedusa (uno degli animali...

Autopsia in vista per la gattina che è vissuta sempre in catene

Nello specifico, nelle ultime settimane, le vendite dei 'giochi snack' aumentano del 10%, quelle degli accessori per l'igiene come antiparassitari e shampoo del 5%, del cibo 'grain free' (meno cereali e più proteine con pesce e carne) del 20%. Così come si conferma la tendenza alle confezioni monoporzione (+30%) che facilita il dosaggio soprattutto in vacanza. «l coronavirus - spiega Giorgio Panizza, consigliere d'amministrazione del 'Gigante' - ha fatto crescere l'attenzione verso l'igiene e la 'salute' degli animali domestici.

Lingua blu, oltre 200 capi morti in Sardegna (e 177 focolai). «Fermare subito l'epidemia»

Una tendenza che, anche in questo periodo, resta ben salda a testimonianza della grande sensibilità di coloro che vivono con un cane o un gatto». In crescita gli acquisti all'insegna del 'bio' di prodotti tipicamente estivi come abbronzanti e insetticidi. Gli abbronzanti 'ecologici' infatti fanno segnare, rispetto all'estate 2020, un +18% con una particolare crescita di quelli spray (+30%). «Anche nel settore degli insetticidi - spiega Giorgio Panizza, consigliere d'amministrazione del 'Gigante' - la corsa verso prodotti 'il più possibile naturalì regista un incremento del 20%».