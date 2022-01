«Lupi a caccia di cinghiali fuori dalle case»: panico tra i cittadini, cosa sta succedendo

Allarme a Lucca: lupi a caccia di cinghiali, anche a Lucca pericolosamente vicini alle abitazioni. Trovate numerose tracce della presenza dei due predatori nei campi seminati e in prossimità delle abitazioni lungo il fiume e, accanto, i resti di una carcassa di cinghiale. Tramite una nota ufficiale, la Task Force Lupo della Regione Toscana ha informato le autorità locali della presenza di una coppia di lupi lungo il corso del Serchio a Monte San Quirico. Come riporta la Nazione, la prima segnalazione risale al 18 gennaio, confermata da un sopralluogo avvenuto lo scorso mercoledì, 26 gennaio.

I ritrovamenti fanno pensare ad un branco di lupi che si sta insediando stabilmente nella zona. La Task Force Lupo della Regione si è quindi attivata per il monitoraggio e ricorda che è da considerarsi pericoloso il lupo che si avvicina all’uomo e alle abitazioni a meno di 30 metri, in quanto non dimostra timore per la presenza umana. La Regione ha stilato una serie di raccomandazioni alla popolazione: innanzitutto ha invitato a non lasciare liberi di vagare animali da allevamento e da affezione lontani dalla sorveglianza nelle ore diurne e comunque, se liberi in giardini e resedi di abitazioni, questi devono essere recintati in modo adeguato con accorgimenti tecnici specifici. La Regione raccomanda di non dare o lasciare mai cibo a un lupo che si è avvicinato a un’abitazione o che si è visto passare da un luogo abitato: il lupo non è un cane randagio ma un animale selvatico potenzialmente pericoloso.

In caso di avvistamento di un lupo, si sottolinea di non avvicinarlo per fare foto o video, evitare di guardarlo fisso negli occhi e allontanarsi piano senza voltargli le spalle, semmai urlando e battendo le mani.

Non lasciare mai fuori dalla vista e incustoditi i minori specialmente nelle ore serali. In caso di nuovi avvistamenti nella stessa zona avvertire prima possibile il numero regionale emergenzalupo 366 6817138.