Alex Belli e Delia Duran tingono il cane di rosa, social in rivolta: «Quei coloranti sono tossici»

Alex Belli e Delia Duran ancora una volta al centro di una polemica social. Questa volta a far ribellare il popolo del web il video della loro cagnolina Bella appena tosata, con le orecchie e la coda colorate di rosa: «I coloranti sono tossici per gli animali!», uno dei tanti commenti pubblicati su Instagram mentre scorrono le immagini di Delia felicissima della trasformazione di Bella: «Gli Spitz non vanno tosati così!», ammonisce un altro follower mentre la bacheca social si riempie anche di cuori e di faccine sorridenti.

APPROFONDIMENTI TELEVISIONE Gf Vip, tra Delia e Soleil scatta il bacio hot: poi l'influencer... TELEVISIONE Gf Vip, la spiazzante confessione di Alex a Delia: «Quando... TELEVISIONE Gf Vip, Alex Belli (vestito da sciamano) torna per Soleil: ma... TELEVISIONE Gf Vip, Delia Duran tradisce Alex Belli: ecco chi è l'uomo...

Delia e Alex Belli, polemiche per il cane rosa

«Adesso ti faremo bellissima», esclama emozionata Delia Duran mentre entra in un noto negozio milanese dedicato proprio alla tolettaura dei migliori amici dell'uomo. Poche immagini dopo ecco la cagnolina Bella completamete tosata e con sfumature rosa shocking, accarezzata dalla sua padrona evidentemente soddisfatta dal risultato ottenuto. Qualcuno ha commentato: «Quei colori sono tossici sul pelo dei cani. ma c'era bisogno?». Evidentemente alla coppia più chiacchierata del Grande Fratello Vip piace cambiare il look di Bella. Tanto che sulla pagina Instagram aveva già pubblicato una immagine della cagnolina in versione multicolor.