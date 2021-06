La polizia forza il finestrino per salvare due cani a 24°. Ira proprietario: «La mia auto distrutta»

Hanno rotto il finestrino di un'auto per salvare due cani rimasti all'interno a 24°C. Il gesto di soccorso messo in atto da alcuni agenti di Brighton, nel Sussex, non ha fermato il proprietario del mezzo dal lamentarsi del danno subito. Anzi secondo quanto dichiarato da alcuni testimoni al The Sun il salvataggio degli animali non avrebbe smosso alcuni empatia in lui che, non capendo la gravità dell'accaduto, avrebbe piuttosto dichiarato «perché mi hai rotto il finestrino della macchina? Sono stato via solo per 10 minuti».

Cops rescue dogs from boiling car in 24C heat as owner moans 'you broke my window' pic.twitter.com/yk7taQeTB6 — The Sun (@TheSun) June 14, 2021

Eppure l'Rspca, un ente di beneficenza che opera in Inghilterra e nel Galles e che promuove il benessere degli animali, sostiene che non si dovrebbe mai lasciare un cane in macchina in una giornata calda, anche se solo per un breve periodo: quando le temperature esterne sono di 22° C, infatti, possono salire rapidamente fino ai 47 ° C nei veicoli, un picco che può provocare tragedie.