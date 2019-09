Meccanico morto nello schianto, l'amico di 20 anni è sempre gravissimo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

E' ancora gravissimo, all'ospedale di Chieti, Christian Di Crescenzo, il ragazzo di 20 anni rimasto ferito sabato mattina in un incidente stradale costato la vita al meccanico Enrico Iacovella, 41 anni, entrambi di Guardiagrele (Chieti). Uno schianto nella notte con l'auto che si è ribaltata lungo la Val di Foro, all'altezza di Vacri.Era Iacovella alla guida della Mini Cooper rossa che uscendo da un paio di curve, all'altezza di contrada Fontanelle, in direzione di Francavilla, è finita contro il muro di contenimento in cemento di un terreno agricolo e nell'impatto l'auto è finita con il capovolgersi. Il medico del 118 ha constatato il decesso di Iacovella mentre gli altri due occupanti, sotto choc, anche loro di Guardiagrele, vengono ricoverati: Christian Di Crescenzo, 20 anni, è quello che sta peggio, in prognosi riservata al policlinico di Colle dell'Ara dove è stato operato da una equipe multidisciplinare a causa delle numerose lesioni interne, mentre Matteo Tinari, 22 anni, è all'ospedale di Pescara nel reparto maxillofacciale con 40 giorni di prognosi. L'auto è stata sequestrata e il sostituto procuratore della Repubblica di Chieti Giancarlo Ciani ha disposto l'autopsia che verrà affidata domani al dott. Pietro Falco, dirigente della Medicina legale dell'Asl.