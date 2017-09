Vi.Fin-Boreas, trattativa sospesa: salta il passaggio di proprietà

di Luca Pozza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VICENZA - E'per il possibile (quasi annunciato...), attualmente in mano alla Vi.Fin Spa, da parte della finanziaria arabo-lussemburghese Boreas Capital Scarl. A mettere la parola fine ad un possibile accordo la stessa Boreas, che di fatto ha messo fine ai rapporti dopo aver ricevuto oggi, qualche minuto dopo le ore 12, una comunicazione ufficiale a mezzo Pec relativamente l«Boreas Capital Sarl - spiega una nota della stessa finanziaria - prendendo atto dei contenuti della missiva ricevuta, ha deciso di sospendere la trattativa in corso e di valutare, qualora persistano, le condizioni per tutelare i propri diritti nelle sedi competenti. Boreas Capital Scarl augura i migliori successi sportivi al Vicenza Calcio, unitamente a tutti i sostenitori biancorossi che hanno vissuto attivamente e sostenuto questa trattativa sin dal primo giorno”.Non è escluso che nei prossimi giorni i vertici dellapossano convocare a Vicenza una conferenza stampa per fornire ulteriori dettagli sullo stop della trattativa. Intanto i tifosi biancorossi si interrogano su quanto succederà ora.