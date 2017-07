Allarme bomba in tribunale: individuato l'autore, 50enne denunciato

di Luca Pozza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VICENZA - I carabinieri del nucleo Investigativo del comando provinciale, assieme ai colleghi delle compagnie di Vicenza e Schio, hanno individuato l', attorno all'ora di pranzo, aveva annunciato al centralino dell'Armapresso il tribunale di Borgo Berga: si tratta di un uomo di 50 anni, italiano, residente nell’Alto Vicentino, pregiudicato, il quale è statoLa conseguente attività d’indagine condotta dai carabinieri, coordinati dal procuratore aggiunto dott.ssa Canova, ha consentito dapprima di determinare, una cabina telefonica pubblica situata all’interno della sala d’attesa della fermata degli autobus di viale Milano a Vicenza, e successivamente di arrivare all’identificazione, grazie all’ausilio di alcune, dell'autore della telefonata anonima.Da quanto è emerso il 50enne infatti, in quella stessa mattinata, si stava recando in Tribunale quando ha deciso di effettuare la chiamata, con l’intento verosimilmente di sospendere le attività del palazzo di giustizia. La “brillante” idea non solo non gli ha permesso di conseguire il suo scopo, ma sicuramente gli comporterà serie conseguenze giudiziarie.